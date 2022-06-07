Бездомный бог. Том 18.

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Ято наконец-то уговаривает Такэмикадзути обеспечить ему аудиенцию на Небесах, однако карательный отряд еще не отозван, и к Бисямон устремляется одна из самых сильных реликвий — Божественное войско Сиигун. Перед лицом гибели богиня войны готовится нанести Заклинателю решающий удар. Ято придется сделать окончательный выбор и столкнуться с последствиями, какими бы ужасающими они ни были...