Sailor Moon. Том 2.

Издание содержит цветные иллюстрации. Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!