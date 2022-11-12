Sailor Moon. Том 2.

1 отзыв
Sailor Moon. Том 2. манга
7%
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!

Отзывы и вопросы

A

Л

качество отличное, перевод супер!

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