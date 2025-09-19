Sailor Moon. Том 9.

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С появлением странного Цирка Мертвой Луны в Токио вновь начинают происходить загадочные происшествия. Подруги Усаги внезапно теряют свои силы и больше не могут перевоплощаться в воинов в матросках, а Малышке во снах является загадочный крылатый Пегас и предупреждает о новой нависшей над всеми опасности. Чтобы предотвратить очередное уничтожение Земли, нужно проникнуть в самое сердце планеты и отыскать в королевстве Элизиум могущественный Золотой Кристалл, способный развеять людские кошмары и воплотить в реальность любые мечты...
2025-09-19 12:45:47
Любимая мангя. Надеюсь на продолжение (доп истории 1112 том и сейлор Ви)
2025-01-16 01:38:04
Отличная манга, большое спасибо. Ждём продолжения!!
2024-10-14 14:38:34
очень интересная манга хочется продолжения по скорее
2024-07-27 17:47:49
Очень классная манга Надеюсь, что будет ещё перевод доп. историй и Сейлор Ви)
2024-06-22 05:41:41
Манга отличная. Очень жду следующие тома.