Sailor Moon. Том 9.

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Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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С появлением странного Цирка Мертвой Луны в Токио вновь начинают происходить загадочные происшествия. Подруги Усаги внезапно теряют свои силы и больше не могут перевоплощаться в воинов в матросках, а Малышке во снах является загадочный крылатый Пегас и предупреждает о новой нависшей над всеми опасности. Чтобы предотвратить очередное уничтожение Земли, нужно проникнуть в самое сердце планеты и отыскать в королевстве Элизиум могущественный Золотой Кристалл, способный развеять людские кошмары и воплотить в реальность любые мечты...

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Очень классная манга Надеюсь, что будет ещё перевод доп. историй и Сейлор Ви)

очень интересная манга хочется продолжения по скорее

Любимая мангя. Надеюсь на продолжение (доп истории 1112 том и сейлор Ви)

Планируется ли выпуск оставшихся томов? Очень ждем) Добрый день. Да, конечно, новые тома будут.

Здравствуйте, а информация о дате выхода 10 тома ещё не известна? Заранее спасибо за ответ! Добрый день. Пока не было информации.