Sailor Moon. Том 9.

6 отзывов
Sailor Moon. Том 9. манга
7%
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С появлением странного Цирка Мертвой Луны в Токио вновь начинают происходить загадочные происшествия. Подруги Усаги внезапно теряют свои силы и больше не могут перевоплощаться в воинов в матросках, а Малышке во снах является загадочный крылатый Пегас и предупреждает о новой нависшей над всеми опасности. Чтобы предотвратить очередное уничтожение Земли, нужно проникнуть в самое сердце планеты и отыскать в королевстве Элизиум могущественный Золотой Кристалл, способный развеять людские кошмары и воплотить в реальность любые мечты...

Отзывы и вопросы

A

Д

Любимая мангя. Надеюсь на продолжение (доп истории 1112 том и сейлор Ви)

K

Отличная манга, большое спасибо. Ждём продолжения!!

Т

очень интересная манга хочется продолжения по скорее

М

Очень классная манга Надеюсь, что будет ещё перевод доп. историй и Сейлор Ви)

Е

Манга отличная. Очень жду следующие тома.

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