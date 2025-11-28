Sailor Moon. Том 1.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!
2025-11-28 18:45:47
Я фонатка Сейрал Мун💓. Манга во👍👍👍👍
2025-07-18 14:52:23
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2023-01-28 10:59:34
Всё пришло в отличном виде. Спасибо!
2022-11-06 21:19:22
манга отличная ,готова ее читать снова и снова.
2022-07-04 02:47:56
Манга очень классная. Перевод отличный!