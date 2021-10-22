Истории монстров. Том 13.

Наконец-то Коёми Арараги справился с возложенной на него задачей и вернул руки, ноги, а также утраченное сердце Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд. Королева странностей обрела былую силу и готова исполнить обещанное — превратить Коёми назад в человека. Однако Коёми медлит, ему хочется подольше побыть с Киссшот, и эта его привязанность оборачивается страшной трагедией…