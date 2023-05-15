Sailor Moon. Том 7.

14 отзывов
Sailor Moon. Том 7. манга
7%
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сэйлор Уран, Сэйлор Нептун и заново переродившаяся Сэйлор Плутон наконец-то раскрывают Усаги и остальным воинам в матросках свои истинные цели: они прибыли на Землю, чтобы остановить вторжение "Апостолов Смерти", инопланетной расы, мечтающей уничтожить все живое во вселенной. Но предотвратить неизбежное можно лишь единственной ценой: нужно найти и убить того, в чьем теле скрывается готовящийся вот-вот возродиться Бог Разрушения. Вскоре выясняется, что это Хотару, новая подруга Малышки и дочь основателя Академии "Бесконечность" Соити Томоэ. Теперь Усаги предстоит найти для себя ответ на неразрешимую дилемму - как спасти мир, не принося при этом никаких жертв?

Отзывы и вопросы

A

Z

Все супер! Жду остальные тома 🤞🤞🤞

С

Поскорее бы вышел том 8. Очень жду!

Д

7 томом довольна, собираю дальше. Есть информация когда будет с 8-12

А

Есть такая тема со слегка помятой обложкой, как писали ранее, но не критично. Присылают в бумажном пакетике, который пупыркой проложен, но ее там мало. Лучше, конечно, заворачивать книгу в пупырку и отправлять в коробочке. Аккуратность наших служб доставки она всегда оставляла желать.

И

Сегодня забрала том, в целом всё супер, единственный минус обложка мятая пришла, и сама книга слегка, так обидно(

Xl Media

2022-12-01 13:45:46

Добрый день. Напишите нам на info@xlm.ru или в чат. Мы разберемся в проблеме.

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