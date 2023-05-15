Sailor Moon. Том 7.

Сэйлор Уран, Сэйлор Нептун и заново переродившаяся Сэйлор Плутон наконец-то раскрывают Усаги и остальным воинам в матросках свои истинные цели: они прибыли на Землю, чтобы остановить вторжение "Апостолов Смерти", инопланетной расы, мечтающей уничтожить все живое во вселенной. Но предотвратить неизбежное можно лишь единственной ценой: нужно найти и убить того, в чьем теле скрывается готовящийся вот-вот возродиться Бог Разрушения. Вскоре выясняется, что это Хотару, новая подруга Малышки и дочь основателя Академии "Бесконечность" Соити Томоэ. Теперь Усаги предстоит найти для себя ответ на неразрешимую дилемму - как спасти мир, не принося при этом никаких жертв?