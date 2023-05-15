Sailor Moon. Том 7.

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Сэйлор Уран, Сэйлор Нептун и заново переродившаяся Сэйлор Плутон наконец-то раскрывают Усаги и остальным воинам в матросках свои истинные цели: они прибыли на Землю, чтобы остановить вторжение "Апостолов Смерти", инопланетной расы, мечтающей уничтожить все живое во вселенной. Но предотвратить неизбежное можно лишь единственной ценой: нужно найти и убить того, в чьем теле скрывается готовящийся вот-вот возродиться Бог Разрушения. Вскоре выясняется, что это Хотару, новая подруга Малышки и дочь основателя Академии "Бесконечность" Соити Томоэ. Теперь Усаги предстоит найти для себя ответ на неразрешимую дилемму - как спасти мир, не принося при этом никаких жертв?
2023-05-15 00:36:28
Все супер! Жду остальные тома 🤞🤞🤞
2023-03-12 11:44:49
Поскорее бы вышел том 8. Очень жду!
2023-01-28 02:30:46
7 томом довольна, собираю дальше. Есть информация когда будет с 8-12
2022-12-02 12:04:40
Есть такая тема со слегка помятой обложкой, как писали ранее, но не критично. Присылают в бумажном пакетике, который пупыркой проложен, но ее там мало. Лучше, конечно, заворачивать книгу в пупырку и отправлять в коробочке. Аккуратность наших служб доставки она всегда оставляла желать.
2022-12-01 13:03:37
Сегодня забрала том, в целом всё супер, единственный минус обложка мятая пришла, и сама книга слегка, так обидно(
2022-12-01 13:45:46
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