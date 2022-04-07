Набор манги Sailor Moon 10-12 + Коллекционный бокс. Часть 2. 0 отзывов 7% 5% Скидка 5% При оплате заказа онлайн 1 Sailor Moon. Том 1. 2 Sailor Moon. Том 2. 3 Sailor Moon. Том 3. 4 Sailor Moon. Том 4. 5 Sailor Moon. Том 5. 6 Sailor Moon. Том 6. 7 Sailor Moon. Том 7. 8 Sailor Moon. Том 8. 9 Sailor Moon. Том 9. 10 Sailor Moon. Том 10. 11 Sailor Moon. Том 11. 12 Sailor Moon. Том 12. 13 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 1. Тома 1-6. 14 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 2. Тома 7-12. 15 Комплект манги Sailor Moon (1-3 том) 16 Sailor Moon. Том 6. + Коллекционный бокс. Часть 1. 17 Sailor Moon. Том 12. + Коллекционный бокс. Часть 2. Категория: Манга

Артикул: Manga-14295

Вес: 1500 гр.

1500 гр. Источник: Sailor Moon

Sailor Moon Издатель: Xl Media

Xl Media Год выпуска: 2026

2026 Жанр: Сёдзё, Романтика, Драма, Комедия и Научная фантастика

Сёдзё, Романтика, Драма, Комедия и Научная фантастика Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка

Мягкая обложка и Суперобложка Автор: Наоко Такэути

Наоко Такэути ISBN: 978-5-91996-580-0

978-5-91996-580-0 Дата выхода: 2026 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Sailor Moon Том 1 Том 2 Том 3 Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной. Скидка 5% при оплате онлайн Оригинальная цена 3 320 ₽ 3 090 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством. Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

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