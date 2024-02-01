Sailor Moon. Том 8.

Пытаясь вернуть душу Малышки и Таинственный Серебряный Кристалл, воины в матросках отправляются в область «Омега», в которую превратился некогда прекрасный и благоустроенный квартал «Бесконечность». Впереди их ждет изнурительная битва с предводителем «Апостолов Смерти», Фараоном 90, и его приспешницей Госпожой 9. В самый разгар сражения, когда надежды спасти Землю, казалось бы, окончательно утрачены, наконец-то появляется та, чье пробуждение всеми силами пытались предотвратить Уран, Нептун и Плутон — воин смерти и разрушений Сейлор Сатурн. Неужели всю вселенную теперь ждет окончательное забвение, или Сейлор Мун все-таки удастся это предотвратить?