Sailor Moon. Том 8.

1 отзыв
Sailor Moon. Том 8. манга
7%
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Пытаясь вернуть душу Малышки и Таинственный Серебряный Кристалл, воины в матросках отправляются в область «Омега», в которую превратился некогда прекрасный и благоустроенный квартал «Бесконечность». Впереди их ждет изнурительная битва с предводителем «Апостолов Смерти», Фараоном 90, и его приспешницей Госпожой 9. В самый разгар сражения, когда надежды спасти Землю, казалось бы, окончательно утрачены, наконец-то появляется та, чье пробуждение всеми силами пытались предотвратить Уран, Нептун и Плутон — воин смерти и разрушений Сейлор Сатурн. Неужели всю вселенную теперь ждет окончательное забвение, или Сейлор Мун все-таки удастся это предотвратить?

Отзывы и вопросы

A

А

Манга пришла в коробке и плюсом в пупырчатой пленке. Сама манга хороша.

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