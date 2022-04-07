Sailor Moon. Том 12. + Коллекционный бокс. Часть 2.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
ВНИМАНИЕ! Количество ограничено!
Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!
В комплект входят: