Комплект манги Sailor Moon (1-5 том)

Том 1

Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!



Том 2

Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!



Том 3

Едва Сейлор Мун и ее подругам-воинам с огромным трудом удается одержать победу над Темным королевством, как буквально на голову сваливается новая напасть: незнакомая девочка с такой же, как у Усаги, парой пучков на голове, которая тоже зовет себя Усаги! Кто же эта загадочная незнакомка и как она связана с новыми врагами сейлор-воинов — Обществом Черной Луны, которые, похоже, охотятся именно за ней?

Том 4

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!

Том 5

Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!