Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 2. Тома 7-12.

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Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 2. Тома 7-12. манга
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  • Sailor Moon Box Set. Collection 2. Vol. 7-12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14294
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Sailor Moon
  • Издатель: Xl Media
  • Год выпуска: 2026
  • ISBN: 978-5-91996-580-0
  • Дата выхода: 2026
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
650 ₽
605 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

ВНИМАНИЕ! Количество ограничено!

Коллекционный бокс для манги "Sailor Moon" вмещает в себя с 7 по 12 том.

  • В комплект входят:
  • Коллекционная коробка
  • Наклейки

Отзывы и вопросы

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