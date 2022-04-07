1 Sailor Moon. Том 1.

2 Sailor Moon. Том 2.

3 Sailor Moon. Том 3.

4 Sailor Moon. Том 4.

5 Sailor Moon. Том 5.

6 Sailor Moon. Том 6.

7 Sailor Moon. Том 7.

8 Sailor Moon. Том 8.

9 Sailor Moon. Том 9.

10 Sailor Moon. Том 10.

11 Sailor Moon. Том 11.

12 Sailor Moon. Том 12.

13 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 1. Тома 1-6.

14 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 2. Тома 7-12.

15 Комплект манги Sailor Moon (1-3 том)

16 Sailor Moon. Том 6. + Коллекционный бокс. Часть 1.

17 Sailor Moon. Том 12. + Коллекционный бокс. Часть 2.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.