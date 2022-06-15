Sailor Moon. Том 3.

1 отзыв
Sailor Moon. Том 3. манга
7%
Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации.

Едва Сейлор Мун и ее подругам-воинам с огромным трудом удается одержать победу над Темным королевством, как буквально на голову сваливается новая напасть: незнакомая девочка с такой же, как у Усаги, парой пучков на голове, которая тоже зовет себя Усаги! Кто же эта загадочная незнакомка и как она связана с новыми врагами сейлор-воинов — Обществом Черной Луны, которые, похоже, охотятся именно за ней?

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