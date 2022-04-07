Sailor Moon. Том 12.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Узнав, что из-за Галаксии погибли еще и Сэцуна, Харука, Митиру и Хотару, Усаги больше не может медлить. Вместе с Крошкой, Болидией и Сейлор Старлайтами она отправляется к Нулевой звезде в центре Млечного Пути. Там ее поджидает Галаксия, готовая дать последний бой. Но вдруг Усаги и ее друзья попадают в ловушку, Болидия и Старлайты гибнут и теряют свои сейлор-кристаллы. И когда Усаги доходит до полного отчаяния, Галаксия оживляет всех погибших сейлор-воинов, дабы те сражались со своей дорогой подругой. Неужели Галаксия победит и уничтожит все живое во Вселенной? Или Усаги осмелится пожертвовать собой, чтобы дать своим друзьям шанс на перерождение?