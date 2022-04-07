Sailor Moon. Том 12.

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Sailor Moon. Том 12. манга
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Sailor Moon
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
890 ₽
830 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Узнав, что из-за Галаксии погибли еще и Сэцуна, Харука, Митиру и Хотару, Усаги больше не может медлить. Вместе с Крошкой, Болидией и Сейлор Старлайтами она отправляется к Нулевой звезде в центре Млечного Пути. Там ее поджидает Галаксия, готовая дать последний бой. Но вдруг Усаги и ее друзья попадают в ловушку, Болидия и Старлайты гибнут и теряют свои сейлор-кристаллы. И когда Усаги доходит до полного отчаяния, Галаксия оживляет всех погибших сейлор-воинов, дабы те сражались со своей дорогой подругой. Неужели Галаксия победит и уничтожит все живое во Вселенной? Или Усаги осмелится пожертвовать собой, чтобы дать своим друзьям шанс на перерождение?

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