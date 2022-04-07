Sailor Moon. Том 11.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
После победы над королевой Нехаленнией воительницы в матросках наконец-то могут вернуться к обычной жизни, а Малышка — к себе в тридцатый век. Но покой и счастье не продлились долго. Вскоре вместе с метеоритным дождем на Землю прибывают слуги таинственной госпожи Галаксии и сеят всюду ужас и разрушения. Сейлор-воины дают вторженцам отпор, но те жестоко расправляются с Мамору, Ами, Макото, Минако и Рэй. И хуже всего то, что враги похищают у них источники сил — сейлор-кристаллы. Казалось бы, надежды больше нет, но вдруг на помощь Усаги приходят Сейлор Старлайты…