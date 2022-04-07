Sailor Moon. Том 10. 0 отзывов 7% 5% Скидка 5% При оплате заказа онлайн 1 Sailor Moon. Том 1. 2 Sailor Moon. Том 2. 3 Sailor Moon. Том 3. 4 Sailor Moon. Том 4. 5 Sailor Moon. Том 5. 6 Sailor Moon. Том 6. 7 Sailor Moon. Том 7. 8 Sailor Moon. Том 8. 9 Sailor Moon. Том 9. 10 Sailor Moon. Том 10. 11 Sailor Moon. Том 11. 12 Sailor Moon. Том 12. 13 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 1. Тома 1-6. 14 Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 2. Тома 7-12. 15 Комплект манги Sailor Moon (1-3 том) 16 Sailor Moon. Том 6. + Коллекционный бокс. Часть 1. 17 Sailor Moon. Том 12. + Коллекционный бокс. Часть 2. Sailor Moon. Vol 10.

Категория: Манга

Артикул: Manga-14290

Вес: 400 гр.

400 гр. Источник: Sailor Moon

Sailor Moon Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 19 x 13 см.

19 x 13 см. Количество страниц: 248

248 Год выпуска: 2026

2026 Жанр: Научная фантастика, Сёдзё, Романтика, Драма и Комедия

Научная фантастика, Сёдзё, Романтика, Драма и Комедия Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка

Мягкая обложка и Суперобложка Автор: Наоко Такэути

Наоко Такэути ISBN: 978-5-91996-575-6

978-5-91996-575-6 Дата выхода: 2026 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Sailor Moon Том 1 Том 2 Том 3 Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной. Скидка 5% при оплате онлайн Оригинальная цена 890 ₽ 830 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством. Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание Принц и принцесса в опасности! Проклятие черной розы терзает их тела, пока Цирк Мертвой Луны творит свои злодеяния. Но Сейлор Сатурн, предчувствуя беду, снова пробудилась и помогла Сейлор Плутон, Сейлор Уран и Сейлор Нептун обрести свои кристаллы. Теперь четверо воинов Внешней солнечной системы готовы бороться наравне с другими воинами в матросках, получившими новую силу. Только Землю уже окутала сумрачная пелена, над шатром цирка поднялась Темная луна, кошмары терзают разумы невинных, и Элизиум вот-вот падет. Где же найти Золотой Кристалл?

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