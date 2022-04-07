Sailor Moon. Том 10.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Принц и принцесса в опасности! Проклятие черной розы терзает их тела, пока Цирк Мертвой Луны творит свои злодеяния. Но Сейлор Сатурн, предчувствуя беду, снова пробудилась и помогла Сейлор Плутон, Сейлор Уран и Сейлор Нептун обрести свои кристаллы. Теперь четверо воинов Внешней солнечной системы готовы бороться наравне с другими воинами в матросках, получившими новую силу. Только Землю уже окутала сумрачная пелена, над шатром цирка поднялась Темная луна, кошмары терзают разумы невинных, и Элизиум вот-вот падет. Где же найти Золотой Кристалл?