1 149 ₽
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Такопи – пришлец, внешне похожий на осьминожку. Он прибыл на Землю с планеты Хеппи с важной миссией – осчастливить людей. Познакомившись с печальной девочкой Сидзукой, Такопи решает во что бы то ни стало заставить ее улыбнуться. Но наивный инопланетянин даже не догадывается, насколько на самом деле тяжела жизнь школьницы, и все его попытки сделать Сидзуку хоть чуточку счастливее только усугубляют ситуацию…