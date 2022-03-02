Король шаманов. Том 16.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Битва шаманов фактически завершена, Хао объявлен новым Королем шаманов, и теперь он отправляется в святилище, чтобы заполучить Великих Духов. У Ё и его друзей есть всего один день, чтобы настичь его и прервать обряд, иначе волею Хао миром будут править одни шаманы.
Однако на пути друзей стоят десять жрецов Битвы во главе со своим вождем, все десять — один другого сильнее. Десять биомов, десять климатов, десять противников, десять духов, пятнадцать часов и катастрофически мало фурёку! Кто же останется в конце?
В книгу вошли 31-й и 32-й тома оригинальной манги, главы 268-287. Здесь продолжается и завершается арка «Борьба в биомах» и начинается арка «Эпилог».