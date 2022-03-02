Король шаманов. Том 12.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Ё и его друзья в опасности: с помощью Голема их пытается уничтожить Камель Мюнцер — некогда прославленный ученый, а теперь обезумевший дух, готовый на все, лишь бы участвовать в Битве шаманов. И он пожертвует всем — даже собственной дочерью…
В книгу вошли 23-й и 24-й тома оригинальной манги, главы 198-215. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».