Король шаманов. Том 14.

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Король шаманов. Том 14. манга
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Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сати открывает Ё и его друзьям тайну, что им суждено стать пятью воинами, кому подчинятся Великие Священные духи. Только с их помощью можно одолеть всемогущего Хао. Но для этого нужно попасть в самый настоящий ад и пережить его суровые испытания…

В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, главы 234-248. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».

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