Король шаманов. Том 14.

Сати открывает Ё и его друзьям тайну, что им суждено стать пятью воинами, кому подчинятся Великие Священные духи. Только с их помощью можно одолеть всемогущего Хао. Но для этого нужно попасть в самый настоящий ад и пережить его суровые испытания…

В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, главы 234-248. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».