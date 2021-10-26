figma Anna Kyoyama

0 отзывов
figma Anna Kyoyama фигурка
49%
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-7968
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Shaman King
  • Размер: 14 см.
  • Производитель: Max Factory
  • Материал: PVC и ABS

Нет в наличии

Описание

figma Anna Kyoyama из аниме-сериала «SHAMAN KING»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.
· У нее три лицевых панели, включая безэмоциональное, кричащее и улыбающееся выражение лица.
· Аксессуары: ее 1080 бусин, ее узелок, а также открытая и закрытая версии Ultra Senji Ryakketsu.
· В комплект входят сменная деталь головы без банданы и шарф.
· Стандартная подставка.
 

©Hiroyuki Takei, KODANSHA/ “SHAMAN KING” Production Committee, TX

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