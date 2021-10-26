figma Anna Kyoyama из аниме-сериала «SHAMAN KING»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.

· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.

· У нее три лицевых панели, включая безэмоциональное, кричащее и улыбающееся выражение лица.

· Аксессуары: ее 1080 бусин, ее узелок, а также открытая и закрытая версии Ultra Senji Ryakketsu.

· В комплект входят сменная деталь головы без банданы и шарф.

· Стандартная подставка.



©Hiroyuki Takei, KODANSHA/ “SHAMAN KING” Production Committee, TX