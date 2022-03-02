Король шаманов. Том 13.

Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Ё не может смириться с выходом из Битвы и решает доказать свое право на участие силой. Но вскоре выясняется, что организация X-LAWS распадается буквально на глазах. Пока подчиненные Жанны теряют все, команда THE Ren обретает новую силу...
В книгу вошли 25-й и 26-й тома оригинальной манги, главы 216-233. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».