Король шаманов. Том 13.

Ё не может смириться с выходом из Битвы и решает доказать свое право на участие силой. Но вскоре выясняется, что организация X-LAWS распадается буквально на глазах. Пока подчиненные Жанны теряют все, команда THE Ren обретает новую силу...

В книгу вошли 25-й и 26-й тома оригинальной манги, главы 216-233. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».