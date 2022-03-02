Король шаманов. Том 11.

Рэн мертв, Ё отказался от Битвы шаманов, а Чоколав и Хорохоро не могут выстоять против приспешников Хао. Положение отчаянное, и каждому из них придется найти другой способ добиться желаемого. Новую силу обретут все, даже Лизерг, покинувший друзей…

В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, главы 180-197. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».