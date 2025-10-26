Король шаманов. Том 15.

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Битва шаманов началась, и судьба всего мира будет зависеть от того, в чьих руках окажется Король духов. Здесь с каждым часом все опаснее — грядут новое время и новый порядок!
Пока Хао расправляется с претендентами на титул Короля шаманов, необитаемый остров Токио обнаруживают великие мировые державы и посылают туда свои армии на разведку. Во главе вооруженных сил — Мансуми Оямада, отец Манты, и он задумал нечто грандиозное…
В книгу вошли 29-й и 30-й тома оригинальной манги, главы 249-267. Здесь завершается арка «Второй этап Битвы шаманов» и начинается арка «Борьба в биомах».
2025-10-26 13:12:16
Тоже жду следующие тома) Раньше можно было сразу сделать предзаказ на следующий том после выхода нового, а сейчас его нет. Это немного пугает.
2025-10-27 16:18:27
Добрый день. Предзаказа нет, потому что книга не готова.
2025-10-21 17:15:36
Очень довольна :з Жду следующие тома