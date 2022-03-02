Король шаманов. Том 8.

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Король шаманов. Том 8. манга
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Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Турнир основного этапа начался, и наконец-то на арену выходят Ё, Рю и Фауст с обновленными «Сверхдушами», которые поражают своей мощью. Кажется, никто им не соперник, но следующими одна за другой проходят схватки Хао и его приспешников. Жестокость и могущество Хао оставляют зрителей без слов... неужели на него нет управы?

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 126-143. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».

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