Король шаманов. Том 8.

Турнир основного этапа начался, и наконец-то на арену выходят Ё, Рю и Фауст с обновленными «Сверхдушами», которые поражают своей мощью. Кажется, никто им не соперник, но следующими одна за другой проходят схватки Хао и его приспешников. Жестокость и могущество Хао оставляют зрителей без слов... неужели на него нет управы?

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 126-143. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».