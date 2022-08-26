Король шаманов. Том 2.

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Лучшие шаманы мира прибудут в Токио и схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!
Не успел Ё пережить нападения Рэна и Дзюн Тао и вернуться к своим тренировкам, как перед ним и его друзьями предстает дух, который вот уже шестьсот лет мечтает отомстить Амидамару. Затем над Токио загорается загадочная звезда, и она предвещает неизбежные перемены как в жизни Ё, так и других шаманов...
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 18-35. Здесь завершается арка «Прибытие в Токио», начинается арка «Битва шаманов в Токио».
2022-08-26 10:52:45
Супер:)
2022-08-02 00:14:05
Замечательное издание и отличный перевод, спасибо вам XLmedia!
2022-07-29 13:19:37
Всё ещё топ. Яркая обложка, достаточно плотные листы и невероятная история в прекрасной рисовке. Жду 4+ тома
2022-04-06 13:38:46
Очень жду данный том, поскольку 1-ый уже давно прочитан. Манга оставила за собой очень положительные эмоции; чего только в ней нет: и сцены грусти, и печаль, экшен и доля романтики, ну и куда же без юмора. Надеюсь этот комментарий станет стимулом для издательства выпускать новые тома, как можно раньше. А пока ставлю твердые и абсолютно заслуженные 5 звёзд. Спасибо, что прочитали мой комментарий. ;W;