Король шаманов. Том 2.

4 отзыва
Король шаманов. Том 2. манга
8%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Лучшие шаманы мира прибудут в Токио и схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!

Не успел Ё пережить нападения Рэна и Дзюн Тао и вернуться к своим тренировкам, как перед ним и его друзьями предстает дух, который вот уже шестьсот лет мечтает отомстить Амидамару. Затем над Токио загорается загадочная звезда, и она предвещает неизбежные перемены как в жизни Ё, так и других шаманов...

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 18-35. Здесь завершается арка «Прибытие в Токио», начинается арка «Битва шаманов в Токио».

Отзывы и вопросы

A

П

Супер:)

Б

Замечательное издание и отличный перевод, спасибо вам XLmedia!

А

Всё ещё топ. Яркая обложка, достаточно плотные листы и невероятная история в прекрасной рисовке. Жду 4+ тома

М

Очень жду данный том, поскольку 1-ый уже давно прочитан. Манга оставила за собой очень положительные эмоции; чего только в ней нет: и сцены грусти, и печаль, экшен и доля романтики, ну и куда же без юмора. Надеюсь этот комментарий станет стимулом для издательства выпускать новые тома, как можно раньше. А пока ставлю твердые и абсолютно заслуженные 5 звёзд. Спасибо, что прочитали мой комментарий. ;W;

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