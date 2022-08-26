Король шаманов. Том 2.

Лучшие шаманы мира прибудут в Токио и схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!



Не успел Ё пережить нападения Рэна и Дзюн Тао и вернуться к своим тренировкам, как перед ним и его друзьями предстает дух, который вот уже шестьсот лет мечтает отомстить Амидамару. Затем над Токио загорается загадочная звезда, и она предвещает неизбежные перемены как в жизни Ё, так и других шаманов...

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 18-35. Здесь завершается арка «Прибытие в Токио», начинается арка «Битва шаманов в Токио».