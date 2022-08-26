Король шаманов. Том 3.

2 отзыва
Король шаманов. Том 3. манга
8%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Битва с Хорохоро подходит к концу, и, несмотря на мощнейший прием айну, Ё переходит на следующий этап, где ему придется сразиться с небывало могущественным противником — некромантом Фаустом VIII, готовым выставить целую армию мертвецов! Как противостоять ему?..

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 36-53. Здесь продолжается арка «Битва шаманов в Токио».

Отзывы и вопросы

A

П

Предзаказыыал 3 и 4 том совместно, к сожалению 4 не вышел ещё, так что мне пока что не пришла манга, но уверен она на высшем уровне.

Б

Спасибо XLmedia за данную лицензию. Я уже оформил предзаказ 4-го омнибуса!!! Отличные перевод и оформление!

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