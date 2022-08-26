Король шаманов. Том 3.

Битва с Хорохоро подходит к концу, и, несмотря на мощнейший прием айну, Ё переходит на следующий этап, где ему придется сразиться с небывало могущественным противником — некромантом Фаустом VIII, готовым выставить целую армию мертвецов! Как противостоять ему?..

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 36-53. Здесь продолжается арка «Битва шаманов в Токио».