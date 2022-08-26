Король шаманов. Том 3.

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Битва с Хорохоро подходит к концу, и, несмотря на мощнейший прием айну, Ё переходит на следующий этап, где ему придется сразиться с небывало могущественным противником — некромантом Фаустом VIII, готовым выставить целую армию мертвецов! Как противостоять ему?..
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 36-53. Здесь продолжается арка «Битва шаманов в Токио».
2022-08-26 10:53:55
Предзаказыыал 3 и 4 том совместно, к сожалению 4 не вышел ещё, так что мне пока что не пришла манга, но уверен она на высшем уровне.
2022-08-02 00:15:26
Спасибо XLmedia за данную лицензию. Я уже оформил предзаказ 4-го омнибуса!!! Отличные перевод и оформление!