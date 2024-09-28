Король шаманов. Том 10.

3 отзыва
Король шаманов. Том 10. манга
8%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Перед Ё стоит трудный выбор: спасти друга или исполнить свое предназначение. Ничуть не сомневаясь, Ё выбирает друга и тут же вспоминает, что однажды уже пошел на подобную жертву: он спас Анну, назвал своей невестой и теперь останется с ней навсегда.

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, главы 162-179. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов». Весь том посвящен знакомству Анны и Ё.

Отзывы и вопросы

A

Д

Манга супер спасибо большое, ребята молодцы

Со школьных лет мечтал иметь коллекцию всех томов. Спасибо за ваш труд ^_^

А

Какая красивая обложка😍 очень жду! спасибо вам за то, что купили права на издание ❤️исполнили мою мечту

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