Король шаманов. Том 10.

Перед Ё стоит трудный выбор: спасти друга или исполнить свое предназначение. Ничуть не сомневаясь, Ё выбирает друга и тут же вспоминает, что однажды уже пошел на подобную жертву: он спас Анну, назвал своей невестой и теперь останется с ней навсегда.

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, главы 162-179. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов». Весь том посвящен знакомству Анны и Ё.