Король шаманов. Том 1.

Здесь лучшие шаманы мира схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!



В класс Манты Оямады переводится странный парень Ё Асакура. Он называет себя "шаманом" и говорит, что приехал в Токио, чтобы заручиться поддержкой сильных духов. В первую очередь Ё хочет помочь призраку легендарного самурая...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-17. Здесь начинается арка «Прибытие в Токио».