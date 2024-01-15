Король шаманов. Том 1.

17 отзывов
Король шаманов. Том 1. манга
8%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Здесь лучшие шаманы мира схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!

В класс Манты Оямады переводится странный парень Ё Асакура. Он называет себя "шаманом" и говорит, что приехал в Токио, чтобы заручиться поддержкой сильных духов. В первую очередь Ё хочет помочь призраку легендарного самурая...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-17. Здесь начинается арка «Прибытие в Токио».

Отзывы и вопросы

A

Д

Спасибо вам огромное, Что смогли несмотря на асе трудности наконец выпустить мангу первоисточник одного из моих любимых мультов детства Шаман Кинг!😊 Правда хотелось бы всё-таки видеть её в цвете и чтоб страницы достались как приввчнее нам слева направо, а не справа налево с конца

А

Я не анимешница, это единственная манга, которую я читала, и я ее фанат! Как же я была счастлива, когда вы ее издали, спасибо вам огромное!!!! 😍

П

ТОП МАНГА, Вспомнил детство.

Ю

Огромное спасибо, что дали окунуться в детство) отличное качество. Надеюсь выпустите все томы . С нетерпением жду

А

Шаман - это начало моего пути становления анимешником. Началось все с аниме(первая экранизация) и продолжается теперь мангой. Удивительный мир, который наполнен и смехом и печалью. У каждого героя своя история, своя правда и ее видение. Манга о дружбе, борьбе, принятии себя, о стремлении к поставленной цели и боли. Эта манга найдет отклик в сердцах читателей. В ожидании следующих томов. На яп. собрала все 32 тома, теперь, наконец-то, можно будет почитать печатку и на родном языке.

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