Король шаманов. Том 9.

Ё и его ребята показали невиданную мощь, и команда Рэна вынуждена признать, что им нужны новые техники. Едва Рэн успевает поднять свой уровень, как на него нападают… патчи, жрецы Битвы шаманов! Неужели они подчиняются Хао и хотят устранить конкурентов?

В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, главы 144-161. Здесь продолжается арка «Второй этап Битвы шаманов».