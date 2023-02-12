Король шаманов. Том 5.

7 отзывов
Король шаманов. Том 5. манга
8%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Битва шаманов началась, и судьба всего мира будет зависеть от того, в чьих руках окажется Король духов. Здесь с каждым часом все опаснее — грядут новое время и новый порядок!

Отборочные бои позади, и Ё с друзьями с нетерпением ждут дальнейших указаний патчей. Однако прямо перед основным туром на них нападает некий Хао, называющий себя будущим Королем шаманов. Ему явно нет равных по силе, но кто же он такой и как связан с Ё?..

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 72-89. Здесь завершается арка «Битва шаманов в Токио», начинается арка «Путешествие в Америку».

Отзывы и вопросы

A

А

Спасибо огромное за новый том! Как всегда прекрасный перевод и оформление.

М

Супер! Спасибо вам! Очень ждём следующий том ! Хочу все тома!

Ю

Спасибо) очень жду 6 Том )

Д

Супер! Отличный том! Уже с нетерпением жду анонс 6го тома

М

Как всегда том отличный

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