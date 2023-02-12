Король шаманов. Том 5.

Битва шаманов началась, и судьба всего мира будет зависеть от того, в чьих руках окажется Король духов. Здесь с каждым часом все опаснее — грядут новое время и новый порядок!



Отборочные бои позади, и Ё с друзьями с нетерпением ждут дальнейших указаний патчей. Однако прямо перед основным туром на них нападает некий Хао, называющий себя будущим Королем шаманов. Ему явно нет равных по силе, но кто же он такой и как связан с Ё?..

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 72-89. Здесь завершается арка «Битва шаманов в Токио», начинается арка «Путешествие в Америку».