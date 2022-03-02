Король шаманов. Том 7.

В первом же сражении основного этапа команда Рэна сталкивается с приспешниками Хао, и там яркой звездой загорается талант Чоколава — нового знакомца Ё. Обретя союзника, Ё и остальные теряют Лизерга — он появляется в следующем бою в форме X-LAWS...

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 108-125. Здесь начинается арка «Второй этап Битвы шаманов».