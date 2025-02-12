Великое японское братство тэнгу. Том 2

План «Великого японского братства тэнгу» сработал. Власть захвачена, а все, кто сопротивлялся, буквально сдуты силой господина Зэда. Синобу снова оказалась не в то время не в том месте. Она решает всё бросить и начать новую человеческую жизнь. Однако приспешники братства не оставляют её в покое. В голову учителя закрадываются сомнения. Он не может вспомнить, кто он и когда стал тэнгу. Но факт остаётся фактом: души людей способны превращаться в тэнгу, а значит, все жители Японии должны быть обращены в тэнгу. Тем временем набирает обороты охота на врагов и предателей. Профессор Такама и Синобу оказываются по одну сторону баррикад. Их судьбоносная встреча может переломить ход истории. Правда, добытая в горах, должна спустить с небес на землю армию мечтателей и расставить всё на свои места, или Япония будет обречена!