Великое японское братство тэнгу. Том 1

Были времена, когда люди почитали тэнгу — могучих горных духов. Правда, те времена давно прошли, а вот тэнгу остались. Эти несчастные, побирающиеся на помойках тени прошлого величия ничего не умеют, кроме как летать и вечно жить. Как всякий обездоленный, тэнгу мечтают о социальной справедливости.

У тэнгу есть учитель, и зовут его Учитель. Вот и случается ему взять в ученицы маленькую девочку по имени Синобу. Беда в том, что она племянница его злейшего врага — человека с чёрными бровями и суровым взглядом. Почувствовав, что дальше медлить нельзя, учитель обращается с призывом к своим ученикам и объявляет о создании «Великого японского братства тэнгу», которое будет править Японией. Он прячется в чехол от контрабаса и отправляется на поиски загадочного господина Зэда, который должен стать главной силой устрашения людей.