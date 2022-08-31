Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 2.

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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 2. манга
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  • Natsume Yujincho. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5999
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-332-5
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Такаси Нацумэ – подросток, получивший в наследство от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех пор он день за днем возвращает духам их имена. Но однажды к нему является черный кот, ну очень похожий на Котю-сэнсэя, и сбегает, прихватив с собой тетрадь. Что встретят на своем пути пустившиеся за воришкой в погоню Нацумэ и его дух-телохранитель? 

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-15.

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