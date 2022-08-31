Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 2.

Такаси Нацумэ – подросток, получивший в наследство от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех пор он день за днем возвращает духам их имена. Но однажды к нему является черный кот, ну очень похожий на Котю-сэнсэя, и сбегает, прихватив с собой тетрадь. Что встретят на своем пути пустившиеся за воришкой в погоню Нацумэ и его дух-телохранитель?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-15.