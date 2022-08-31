Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 9.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ встречает в городе странного парня по имени Аой, который просит проводить его к девушке Каору. Нацумэ неохотно соглашается и запоздало замечает, что Аой — дух. Очень скоро выясняется, что Аой и Каору не суждено быть вместе, ведь люди и духи живут в совершенно разных мирах…
В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, главы 68-73, а также специальные выпуски «Частичка вечного» и «Мир без кривизны» (1-2).