1 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 1.

2 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 2.

3 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 3.

4 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 4.

5 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 5.

6 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 6.

7 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7.

8 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8.

9 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 9.

10 Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 10.

11 Комплект манги Тетрадь дружбы Нацумэ (1-3 том)

12 Комплект манги Тетрадь дружбы Нацумэ. (1-6 том)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.