Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 5.

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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 5. манга
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  • Natsume Yujincho. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9427
  • Вес: 575 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 378
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-358-5
  • Дата выхода: Ноябрь 2022
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды дух по имени Амана приходит к нему домой и теряет кольцо, из-за чего нападает на Нацумэ. В то же время на Тетрадь дружбы начинает охоту шайка духов в обезьяньих масках, а в окрестностях объявляются слуги экзорциста Матобы!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 32-41.

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