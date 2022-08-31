Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 5.

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды дух по имени Амана приходит к нему домой и теряет кольцо, из-за чего нападает на Нацумэ. В то же время на Тетрадь дружбы начинает охоту шайка духов в обезьяньих масках, а в окрестностях объявляются слуги экзорциста Матобы!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 32-41.