Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7.

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ находит странное письмо и кувшин с запечатанным злым духом. Опасаясь самостоятельно проводить обряд экзорцизма, он едет в гости к Натори. Но беда не приходит одна: вскоре за Нацумэ является Матоба, и у него есть некое предложение…

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 52-59, а также 3 специальных выпуска: «Нисимура и Нацумэ», «Китамото и Нацумэ», «Тетрадь наблюдений за Нацумэ».