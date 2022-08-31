Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7.

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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7. манга
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  • Natsume Yujincho. Vol. 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14213
  • Вес: 540 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-567-1
  • Дата выхода: Июнь 2026
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ находит странное письмо и кувшин с запечатанным злым духом. Опасаясь самостоятельно проводить обряд экзорцизма, он едет в гости к Натори. Но беда не приходит одна: вскоре за Нацумэ является Матоба, и у него есть некое предложение…

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 52-59, а также 3 специальных выпуска: «Нисимура и Нацумэ», «Китамото и Нацумэ», «Тетрадь наблюдений за Нацумэ».

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