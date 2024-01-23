Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 6.

2 отзыва
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 6. манга
7%
  • Natsume Yujincho. Vol. 6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9428
  • Вес: 575 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 378
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-361-5
  • Дата выхода: Ноябрь 2022
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ и Танума помогают своей подруге Таки с уборкой в кладовой и случайно высвобождают запечатанного ее дедом злого духа. Чтобы не дать ему стать сильней, друзьям приходится заручиться поддержкой других духов!

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 42-51.

Отзывы и вопросы

A

Е

Манга и аниме моей юности, очень жду продолжение! Хочу собрать коллекцию! Такая светлая и добрая история

А

Манга просто великолепна! Очень рада, что стали выпускать у нас. С нетерпением жду следующих томиков, спасибо!

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)