Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 6.

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С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ и Танума помогают своей подруге Таки с уборкой в кладовой и случайно высвобождают запечатанного ее дедом злого духа. Чтобы не дать ему стать сильней, друзьям приходится заручиться поддержкой других духов!
В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 42-51.
2024-01-23 22:23:20
Манга и аниме моей юности, очень жду продолжение! Хочу собрать коллекцию! Такая светлая и добрая история
2024-01-13 14:21:04
Манга просто великолепна! Очень рада, что стали выпускать у нас. С нетерпением жду следующих томиков, спасибо!