Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 6.

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ и Танума помогают своей подруге Таки с уборкой в кладовой и случайно высвобождают запечатанного ее дедом злого духа. Чтобы не дать ему стать сильней, друзьям приходится заручиться поддержкой других духов!

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 42-51.