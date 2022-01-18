Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 3.

1 отзыв
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 3. манга
7%
  • Natsume Yujincho. Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7581
  • Вес: 540 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-339-4
  • Дата выхода: Ноябрь 2021
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Тетрадь дружбы — пачка контрактов с потусторонними существами, которая досталась подростку Такаси Нацумэ в наследство от его бабушки Рэйко. Став хозяином тетради, Нацумэ день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Как-то раз на пустыре он встречает девочку по имени Таки, которая рисует на земле магические круги в поисках духа, наложившего на нее проклятье. Нацумэ решает ей помочь, но и сам становится его жертвой!

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 16-22.

Отзывы и вопросы

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Прекрасное издание! Качество печати и внимание к деталям на высшем уровне)

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