Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 3.

Тетрадь дружбы — пачка контрактов с потусторонними существами, которая досталась подростку Такаси Нацумэ в наследство от его бабушки Рэйко. Став хозяином тетради, Нацумэ день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Как-то раз на пустыре он встречает девочку по имени Таки, которая рисует на земле магические круги в поисках духа, наложившего на нее проклятье. Нацумэ решает ей помочь, но и сам становится его жертвой!

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 16-22.