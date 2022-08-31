Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 10.

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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 10. манга
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  • Natsume Yujincho. Vol. 10.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14341
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 378
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-582-4
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3

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Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
67.4%

Подарков за предзаказ осталось 337 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Первые 500 покупателей получат ДВА ЛИМИТИРОВАННЫХ СТИКЕРПАКА в подарок.

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Как-то раз Нацумэ звонит бывший одноклассник Сибата и настойчиво зовет к себе. Нацумэ приезжает с Танумой, и между делом им показывают Кукольный Дом, где, если верить слухам, выращивают загадочного Двутела. Нацумэ лишь мельком встречается с жуткими куклами взглядом, и они начинают его преследовать…

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