Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8.

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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8. манга
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  • Natsume Yujincho. Vol. 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14284
  • Вес: 545 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 370
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-571-8
  • Дата выхода: Июнь 2026
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Прогуливаясь после кино, Нацумэ находит куклу господина Натори, и та приводит его к старинному особняку Такумы, экзорциста в отставке. Похоже, его семью мучат бывшие слуги-духи и насылают страшные проклятия. Нацумэ и Натори берутся за дело и узнают, что таится за этим семейным несчастьем...

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 60-67, а также спецвыпуски «Где цветет пустоцвет» и «Токо и Сигэру».

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