Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8.

С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Прогуливаясь после кино, Нацумэ находит куклу господина Натори, и та приводит его к старинному особняку Такумы, экзорциста в отставке. Похоже, его семью мучат бывшие слуги-духи и насылают страшные проклятия. Нацумэ и Натори берутся за дело и узнают, что таится за этим семейным несчастьем...

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 60-67, а также спецвыпуски «Где цветет пустоцвет» и «Токо и Сигэру».