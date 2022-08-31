Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 1.

0 отзывов
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 1. манга
7%
  • Natsume Yujincho. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5998
  • Вес: 860 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 394
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-317-2
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Такаси Нацумэ всегда отличался от сверстников из-за семейного дара – или, скорее, проклятия: способности видеть духов. Но помимо этого дара ему в наследство от бабушки досталась Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех самых пор духи объявили на него охоту. Обзаведясь личным телохранителем в лице Коти-сэнсэя и решив вернуть записанные в тетради имена их владельцам, Нацумэ ступает на путь, полный опасностей и тайн. Что ждет его впереди?.. 

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-8.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)