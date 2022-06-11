Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 4.

4 отзыва
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 4. манга
7%
  • Natsume Yujincho. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8178
  • Вес: 540 гр.
  • Источник: Natsume Yujincho
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Сёдзё, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Юки Мидорикава
  • ISBN: 978-5-91996-342-4
  • Дата выхода: Февраль 2022
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Тетрадь дружбы - пачка контрактов с потусторонними существами, доставшаяся подростку Такаси Нацумэ в наследство от его бабушки Рэйко. Получив тетрадь, Нацумэ день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды он узнает, что неподалеку в лесу кто-то охотится на духов и забирает их кровь! Вместе с Натори Нацумэ начинает расследование и встречает главу знаменитого клана экзорцистов - Матобу!

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 23-31.

Отзывы и вопросы

A

R

Отличная манга, жду 5 том

Т

Как и комментатор ниже брала по предзаказу. Пришло достаточно быстро, но оповещения об этом никакого не было. Пришло сообщение из СДЭК о том, что посылка скоро будет возвращена только так и узнала, что она на месте.. А теперь поговорим о манге. Она прекрасна. Перечитываю получается её в 4(?) раз. Превосходный сюжет и интересные главные герои! Надеюсь , что следующий томик выйдет скоро. Ждём~с

С

Очень люблю эту историю. Томики читаю взахлеб. Спасибо, что эта манга получила свет на бумаге. С нетерпением буду ждать продолжение)

Н

Манга прекрасная, брала предзаказ! пришло очень быстро и в целости, очень рада этому🥺 спасибо вам огромное, буду ждать 5 том!!!

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