Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 4.

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Тетрадь дружбы - пачка контрактов с потусторонними существами, доставшаяся подростку Такаси Нацумэ в наследство от его бабушки Рэйко. Получив тетрадь, Нацумэ день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды он узнает, что неподалеку в лесу кто-то охотится на духов и забирает их кровь! Вместе с Натори Нацумэ начинает расследование и встречает главу знаменитого клана экзорцистов - Матобу!
В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 23-31.
2022-06-11 13:41:22
Отличная манга, жду 5 том
2022-03-17 09:17:56
Как и комментатор ниже брала по предзаказу. Пришло достаточно быстро, но оповещения об этом никакого не было. Пришло сообщение из СДЭК о том, что посылка скоро будет возвращена только так и узнала, что она на месте.. А теперь поговорим о манге. Она прекрасна. Перечитываю получается её в 4(?) раз. Превосходный сюжет и интересные главные герои! Надеюсь , что следующий томик выйдет скоро. Ждём~с
2022-03-09 15:35:35
Очень люблю эту историю. Томики читаю взахлеб. Спасибо, что эта манга получила свет на бумаге. С нетерпением буду ждать продолжение)
2022-02-22 13:22:52
Манга прекрасная, брала предзаказ! пришло очень быстро и в целости, очень рада этому🥺 спасибо вам огромное, буду ждать 5 том!!!