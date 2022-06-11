Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 4.

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Татьяна

2022-03-17 09:17:56

Как и комментатор ниже брала по предзаказу. Пришло достаточно быстро, но оповещения об этом никакого не было. Пришло сообщение из СДЭК о том, что посылка скоро будет возвращена только так и узнала, что она на месте.. А теперь поговорим о манге. Она прекрасна. Перечитываю получается её в 4(?) раз. Превосходный сюжет и интересные главные герои! Надеюсь , что следующий томик выйдет скоро. Ждём~с