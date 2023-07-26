Очень приятно, бог. Том 22.

Нанами, Томоэ и остальные спускаются в Ёми, чтобы найти похищенную душу Окунинуси. Разгневанная Идзанами закрывает врата в Царство мертвых, и Нанами идет к ней во дворец, чтобы вернуть в Ёми солнечный свет. В это же время Томоэ в облике лиса пытается убить Кирихито, но узнает страшную правду о близкой смерти Нанами и отчаянно стремится встретиться с ней... Времени у них все меньше, как и шансов на то, что Томоэ удастся вернуть свой настоящий облик!..