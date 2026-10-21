Дэндзи и Аса попадают в мир демона-старение. Время в этом месте словно замерло, а каждый из здешних узников медленно превращается в дерево. Демон пытается убедить юношу, что единственный шанс спастись — пойти на чудовищную сделку. Но Человек-Бензопила не из тех, кто соглашается на условия своих врагов. Объединив силы с Асой, он начинает пробивать себе путь в реальный мир!