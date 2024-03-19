Дэндзи и его бензопила теперь на службе в специальном четвёртом отделе Бюро общественной безопасности. Отдел под руководством Макимы уничтожает демонов. Дэндзи ради простых житейских радостей готов кромсать на части самых жутких демонов. Например невероятно сильного демона-огнестрела: там, где он был, оставались тысячи трупов.



Макима пообещала Дэндзи, если он завалит демона, исполнить одно любое желание. Ради такого приза Дэндзи выложится на все сто. Он готов на части порваться и ради более простого обещания – за уничтожение засевшего в отеле демона, съевшего частичку демона-огнестрела, Химэно подарит поцелуй. С языком. (Шутка. Он уже решил, с кем хочет впервые поцеловаться.) Однако всё равно не стоит так лезть в пекло, можно успеть на свою голову. Охота пошла не по плану: отряд попал во временную ловушку на восьмом этаже отеля, и обнаглевший демон готов отпустить отряд, если ему оставят Дэндзи на закуску…



В книгу вошли 3 и 4 тома манги («Убить Дэндзи» и «Мощь огнестрельного оружия»), что соответствует главам с 17 по 34. В этой книге Дэндзи получает весьма необычные вкусовые ощущения, а его коллеги по истреблению демонов понимают, что их напарник не такой простой, каким кажется.