Путешествие Кино. том 5

Кино и Гермес отправляются в новую страну. Судя по слухам, там живут злые, заносчивые и крайне негостеприимные люди. Все знакомые отговаривали Кино от этой поездки, но в конце концов её природное любопытство победило. Что это за страна такая, что про неё столько толков?

Каково же было удивление путешественников, когда их встретили с неподдельным теплом и радушием. Все вокруг были милы, дружелюбны и рады исполнить любую их просьбу. Кино так понравилось здесь, что она решила нарушить своё главное правило — не останавливаться в стране более трёх дней — и задержаться ещё на денёк, но почему-то в этот момент местные жители стали непреклонны и попросили её удалиться…