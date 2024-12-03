Путешествие Кино. том 5

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Путешествие Кино. том 5 манга
45%
  • Kino’s Journey: The Beautiful World. Vol.5
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13147
  • Вес: 300 гр.
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590 ₽
325 ₽
Специальная цена

Описание

Кино и Гермес отправляются в новую страну. Судя по слухам, там живут злые, заносчивые и крайне негостеприимные люди. Все знакомые отговаривали Кино от этой поездки, но в конце концов её природное любопытство победило. Что это за страна такая, что про неё столько толков?

Каково же было удивление путешественников, когда их встретили с неподдельным теплом и радушием. Все вокруг были милы, дружелюбны и рады исполнить любую их просьбу. Кино так понравилось здесь, что она решила нарушить своё главное правило — не останавливаться в стране более трёх дней — и задержаться ещё на денёк, но почему-то в этот момент местные жители стали непреклонны и попросили её удалиться…

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