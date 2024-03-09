Путешествие Кино. Том 3

Далеко на западе за бескрайним лесом лежит страна настолько прекрасная, что всякий путешественник мечтает посетить её хотя бы раз. Но в последние годы что-то изменилось, и теперь любой, кто желает остаться там, должен принять участие в смертельном турнире и сражаться на арене. Выживший получит местное гражданство и право принять один новый закон.

Очутившись в этой стране, Кино вынуждена вступить в борьбу за награду, которая её совершенно не интересует. Несмотря на все уговоры Гермеса, она непоколебима… и, кажется, у неё есть какой-то план.