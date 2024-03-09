Путешествие Кино. Том 3

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Путешествие Кино. Том 3 манга
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  • Kino’s Journey: The Beautiful World. Vol.3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12068
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Kino no Tabi: The Beautiful World
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 180
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ирука Сиомия и Кэйити Сигусава
  • ISBN: 978-5-905295-42-1
  • Дата выхода: Апрель 2024
Путешествие Кино
Том 1
Том 2
Том 3
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Далеко на западе за бескрайним лесом лежит страна настолько прекрасная, что всякий путешественник мечтает посетить её хотя бы раз. Но в последние годы что-то изменилось, и теперь любой, кто желает остаться там, должен принять участие в смертельном турнире и сражаться на арене. Выживший получит местное гражданство и право принять один новый закон.

Очутившись в этой стране, Кино вынуждена вступить в борьбу за награду, которая её совершенно не интересует. Несмотря на все уговоры Гермеса, она непоколебима… и, кажется, у неё есть какой-то план.

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