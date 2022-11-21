Путь домохозяина. Том 8

1Путь домохозяина. Том 12Путь домохозяина. Том 23Путь домохозяина. Том 34Путь домохозяина. Том 45Путь домохозяина. Том 56Путь домохозяина. Том 67Путь домохозяина. Том 78Путь домохозяина. Том 89Путь домохозяина. Том 910Путь домохозяина. Том 10
Gokushufudou: The Way of the House Husband. Vol 8.
Очная ставка с бесчестными пончиками, правила благородного гольфа, «улётная» мобильная сауна, сверхсильная полицейская — чего вы только не увидите в новом томе преступной (вовсе нет) и повседневной (вовсе да) комедии!