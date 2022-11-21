Путь домохозяина. Том 8

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Путь домохозяина. Том 8 манга
  • Gokushufudou: The Way of the House Husband. Vol 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11889
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Gokushufudou
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Комедия, Повседневность и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Косукэ Оно
  • ISBN: 978-5-17-156187-1
Путь домохозяина
Том 1
Том 2
Том 3
680 ₽

Описание

Очная ставка с бесчестными пончиками, правила благородного гольфа, «улётная» мобильная сауна, сверхсильная полицейская — чего вы только не увидите в новом томе преступной (вовсе нет) и повседневной (вовсе да) комедии!

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