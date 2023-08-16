Путь домохозяина. Том 6

Тацу, завязавший с якудза, испытывает все трудности рутинной жизни домохозяина: от забот по быту до налаживания отношений с соседями. Формирование семейного бюджета, искусство икебаны, погоня за мерчем, поиск новых рецептов — наш герой готов ко всему. Но впереди главное испытание — собеседование в совет домохозяек…